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GÜNCELLEME - Elazığ'da düğün minibüsü kamyona çarptı: 3 ölü, 12 yaralı

25.06.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖLENLERİN KİMLİK BİLGİLERİ ve DETAYLAR EKLENDİ

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düğüne gidenleri taşıyan minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'tan Kars'a düğüne gidenleri taşıyan Arif Kertel idaresindeki 46 ADM 073 plakalı minibüs, Elazığ Bingöl kara yolu 30. kilometrede, Derviş Ataman'ın kullandığı 44 BJ 133 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, Şükrü Cerit (59), Seda Biricik (28) ve Fatma Altuntaş (21) olay yerinde hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Cenazeler, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Minibüste bulunanların, Kahramanmaraş'tan Kars'a düğüne gittiği ve gelin Zeynep E'nin bir başka araçta olduğu öğrenildi.

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