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GÜNCELLEME - Elazığ'da hastanede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

27.07.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili bir şüpheli yakalandı DETAYLAR EKLENDİ

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir hastanede husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Aralarında husumet bulunan iki grup, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde karşılaştı.

Burada çıkan kavgada, Abdulhadi B. (34), Serdar T. (46) ve olayla ilgisi bulunmayan Fatma A. (57) silahla yaralandı.

Yaralılar, kavganın yaşandığı hastane ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralılardan Abdulhadi B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kavganın ardından kaçan şüpheli Ahmet Y'yi yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ silahlı kavga

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