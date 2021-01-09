GÜNCELLEME - Elleri ve ayakları bağlı kadının bileziklerini gasbettikleri öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde ellerini ve ayaklarını bağladıkları 87 yaşındaki kadını darbederek bileziklerini gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Gölova Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hatice Aykut (87), evde saldırıya uğradığını belirterek, komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, elleri ve ayakları bağlanan Aykut'un darbedilerek 10 altın bileziğinin çalındığını belirledi.

Eşkali tespit edilen A.S. (33), A.T. (31) ve R.U. (33) yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve ağıllarında yapılan aramada 7 altın bilezik, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

