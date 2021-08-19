GÜNCELLEME - Eren-7 Operasyonları kapsamında 1 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi

ANKARA/TUNCELİ (AA) - İçişleri Bakanlığı, Eren-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli-Hozat ilçe Dağyurdu Mahallesi kırsalında icra edilen operasyonda, 1 bölücü örgüt mensubunun silahıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli-Hozat ilçe Dağyurdu Mahallesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 1 bölücü örgüt mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. ​Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Valilikten yapılan açıklamada ise etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubunun üzerinde ve çevresinde 1 kanas keskin nişancı tüfeği, 5 kanas şarjörü, 50 kanas mermisi, 2 el bombası, sırt çantası ve yaşamsal malzeme ele geçirildiği belirtildi.

