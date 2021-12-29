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  4. GÜNCELLEME - Ergene Nehri'nin yatağından taşması nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı

GÜNCELLEME - Ergene Nehri'nin yatağından taşması nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı

29.12.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YOLLARIN TRAFİĞE KAPANMASI VE EKİPLERİN ÇALIŞMALARI BİLGİLERİ EKLENDİ

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde debisi 24 saatte 7 kattan fazla artan Ergene Nehri, bazı alanlarda yatağından taşarak etrafa yayılmaya başladı.

Uzunköprü ilçesinde kuvvetli sağanak, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Su birikmeleri ve baskınlarına yol açan sağanak, akarsuların debilerini de artırdı.

İlçeden geçen Ergene Nehri'nin debisi 24 saatte 7,5 kat arttı.

Su seviyesi 17 metreküp/saniyeden 131 metreküp/saniyeye yükselen nehir, bazı alanlarda yatağından çıktı, tarım arazilerine doğru yayıldı.

- Kırkkavak Deresi'nde seviye düşüşe geçti

Ergene Nehri'ne akan Kırkkavak Deresi'nde ise seviye düşüşe geçti.

Dün gece Atatürk Mahallesi'nde, dere yer yer yatağından çıkarak baskınlara neden olmuştu. Dere yatağına yakın sitelerdeki vatandaşlar bölgeden tahliye edilmişti.

Gece yağışın şiddetinin düşmesiyle derenin seviyesi de tehlike arz eden boyuttan aşağı seviyeler indi.

Hava sıcaklığının 10 derece olduğu ilçede ara ara şiddetini artıran sağanak devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Trakya için sarı kodlu yağış uyarısı bulunuyor.

Uyarıda bölge geneli kuvvetli sağanağın yarın sabaha kadar devam etmesi öngörülüyor.

Toprağın suya doymuşluğu göz önüne alınarak kuvvetli sağanağı ilçede yeniden su baskın ve taşkınlarına dönüşebileceği uyarısı yapılıyor.

- Bazı köy yolları kapandı

Ergene Nehri'nin yatağından taşmasıyla Çiftlikköy ile Salarlı köyleri arasındaki alternatif yol ulaşıma kapandı.

Nehrin iki yakasında bulunan Çiflikköy ile Salarlı köyleri arasındaki alternatif yol, nehrin taşması nedeniyle ulaşıma kapandı. Bu köylere ulaşım diğer güzargahlar üzerinden sağlanabiliyor.

- Özel idare ekipleri tedbir çalışmalarını sürdürüyor

Edirne Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri sağanağın olumsuzluklarını bertaraf etmek amacıyla ilçede çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarını ilçe merkezi ile Salarlı, Kurtbey, Kırkkavak ve Ömerbey köylerinde sürdüren ekipler, sel nedeniyle yarılan Salarlı ile Kurtbey köyleri arasındaki yolu onararak ulaşıma açtı.

Su tahliyesi için yarılan Uzunköprü ile Ömerbey köyü yolunda da onarım çalışmaları sürüyor, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

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