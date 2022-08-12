GÜNCELLEME - Erzincan'da 12 gündür haber alınamayan kişinin öldürüldüğü belirlendi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 12 gündür haber alınamayan kişinin öldürüldüğü belirlendi, cinayet şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 Ağustos'ta kendisinden haber alınamayan ve 8 Ağustos'ta da hakkında kayıp ihbarı yapılan Adnan Turan'ın (68) bulunması için çalışma başlattı.

Oluşturulan özel ekip, Turan'ın kaybolduğu gün güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Yapılan çalışma sonucu öldürüldüğü tespit edilen Turan'ın cesedine Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyünde bulunan baraj yakınlarında ulaşan ekipler, cinayetle bağlantısı olduğu iddia edilen E.K. ve V.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerden firari olan M.S.K. ise emniyet ekiplerinin çalışması sonucu Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

