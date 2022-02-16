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GÜNCELLEME - Erzurum'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

16.02.2022 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SÜRÜCÜNÜN ÖLMESİ EKLENDİ

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gürsoy Koç idaresindeki 25 ABD 620 plakalı otomobil, Erzurum-Ilıca kara yolunun Karagöl Gıda kavşağı mevkisinde, Burak Keskin'in kullandığı 25 AF 039 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Keskin'in kullandığı araç refüjdeki elektrik direğine çarptıktan sonra yan yattı.

Kazada yaralanan sürücülerden Koç, Erzurum Şehir Hastanesine, Keskin ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kara yolunda aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazada ağır yaralanan Keskin, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Keskin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Kazada, Keskin'in aracı kullanılamaz hale geldi.

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