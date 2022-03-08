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  4. GÜNCELLEME - Eski Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı restoranda silahla yaralandı

GÜNCELLEME - Eski Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı restoranda silahla yaralandı

08.03.2022 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINMASI EKLENDİ

Eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, bir restoranda garsonun açtığı ateş sonucu bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, eski Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı, arkadaşıyla Davutlar Mahallesi'ndeki restorana gitti.

Bir süre sonra restoranda garson olarak çalışan C.B, henüz belirlenemeyen bir nedenle Kayalı'ya tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Kayalı, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan C.B, polis ekiplerince Davutlar Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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