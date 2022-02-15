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GÜNCELLEME - Eskişehir'de 26 yaşındaki kadını kaçırmaya çalıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı

15.02.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kadını zorla kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Polise başvuran Ş.T. (26), 13 Şubat'ta gece saatlerinde, arkadaşlarıyla eğlendikten sonra Yenibağlar Mahallesi'ndeki evine gittiği sırada tanımadığı 45-50 yaşlarında erkeğin yanına yaklaştığını, sonra ağzını kapatıp, sürükleyerek sokak üzerindeki bir apartmanın garaj kısmına kadar götürdüğünü ve bu sırada bayıldığını, sonrasını hatırlamadığını ifade ederek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının yanı sıra çok sayıda otomobili incelemeye aldı.

Ekipler, yaklaşık 40 saatlik kamera ve saha çalışmalarında şüphelinin Turgut Ö. (39) olduğunu belirledi.

Polis, zanlı Turgut Ö'yü Mahmudiye ilçesinde saklandığı evde yakaladı.

"Kadına karşı cinsel amaçlı cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Turgut Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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