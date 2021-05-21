GÜNCELLEME - Eskişehir'de çıkan orman yangını söndürüldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Mihalıççık ilçesinde ormanlık alandaki yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Hamidiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan ve ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kontrol altına alınan yangın bölgesinde çalışmalar devam ediyor.

Yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü, itfaiye ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün yanı sıra Ankara ve Kütahya'dan da sevk edilen ekiplerin müdahale ettiği yangında, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir'den yönlendirilen helikopter soğutma çalışmalarına katılıyor. Karadan da ekipler soğutma işlemine destek veriyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının yapılan müdahaleler sonucu söndürüldüğünü, tedbir amaçlı ekiplerin bir süre alanda kalacaklarını söyledi.

