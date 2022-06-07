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GÜNCELLEME - Eskişehir'de iki kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

07.06.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜNCELLEME - Eskişehir'de iki kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çıkan kavgada eski karısı ile yanındaki kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Hoşnudiye Mahallesi Doğruer Sokak'taki bir alışveriş merkezinin otoparkında Mete A. ile boşandığı Mervegül D. arasında tartışma çıktı.

Mete A, tabancayla Mervegül D. ile yanındaki Furkan S'yi bacaklarından vurdu.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, Mervegül D'nin avukat olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mete A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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