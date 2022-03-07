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GÜNCELLEME - Eskişehir'de servis otobüsüyle otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı

07.03.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada ölen otomobildeki kişi, tekvando antrenörü baba ve kızı ile yaralanan sporcunun Afyonkarahisar'da lise öğrencileri arasında düzenlenecek şampiyonaya gittikleri öğrenildi KİMLİK BİLGİLERİ İLE DETAYLAR EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde servis otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Ercan Aydın idaresindeki 26 S 6055 servis otobüsü, Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunun 54. kilometresinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 26 ABH 156 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Eskişehir Sarar Spor Tekvando Antrenörü Nadir ve kızı Sema Nur Özsoy ile Hüseyin Kaplan hayatını kaybetti, sporcu Taha Görkem Sarı ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekibince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sarı'nın tedavisi sürüyor.

- Müdahale için yola çıkan itfaiye aracı devrildi

Kazaya müdahale için bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibini taşıyan araç, kaza yeri yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan iki itfaiye eri, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

- Afyonkarahisar'daki şampiyonaya gidiyorlarmış

Tekvando antrenörü Nadir Özsoy ve kızı ile bir sporcunun yakını olduğu belirlenen Kaplan'ın cenazeleri, incelemenin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Otomobildeki 4 kişinin Afyonkarahisar'da lise öğrencileri arasında düzenlenecek şampiyonaya gittikleri öğrenildi.

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