YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. GÜNCELLEME- Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 4 tutuklama

GÜNCELLEME- Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 4 tutuklama

18.03.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'deki operasyonda, fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda kent merkezinde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçlarını işledikleri iddia edilen F.K, M.G, H.H, O.H, C.E, S.K. ile H.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4'ü kadın 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden F.K, M.G, H.H. ile O.H. tutuklandı. C.E, S.K. ile H.B, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vefat eden antrenörlerinin anısını yaşatacak şampiyonaya gururla hazırlanıyorlarVefat eden antrenörlerinin anısını yaşatacak şampiyonaya gururla hazırlanıyorlar
Sivas'ta hayırsever müezzin camisine gelen öğrencilere döner ikram ettiSivas'ta hayırsever müezzin camisine gelen öğrencilere döner ikram etti
Bursaspor etkili hücum oyunuyla lige tutunmayı hedefliyorBursaspor etkili hücum oyunuyla lige tutunmayı hedefliyor
Anahtar Kelimeler:
fuhuş

Eskişehir Namaz Vakitleri 18 Mart Cuma

İmsak
05:35
Sabah
06:58
Öğle
13:11
İkindi
16:34
Akşam
19:14
Yatsı
20:32
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çiğ çiğ yiyor! “Hayvanların cinsel organları çok lezzetli”

Çiğ çiğ yiyor! “Hayvanların cinsel organları çok lezzetli”

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

The Guardian önerdi: Böyle yemek yiyin

The Guardian önerdi: Böyle yemek yiyin

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.