GÜNCELLEME- Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 4 tutuklama

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'deki operasyonda, fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda kent merkezinde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçlarını işledikleri iddia edilen F.K, M.G, H.H, O.H, C.E, S.K. ile H.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4'ü kadın 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden F.K, M.G, H.H. ile O.H. tutuklandı. C.E, S.K. ile H.B, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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