GÜNCELLEME - Fatih'te ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Fatih'te ahşap bir binada çıkan yangın söndürüldü.

Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta bulunan ahşap bir binada yangın çıktı.

Binadan dumanlar yükseldiğini fark edenler durumu itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yan taraftaki binanın çatısına da sirayet eden yangını söndürdü.

Bir dönem dizi çekiminde kahvehane olarak kullanıldığı öğrenilen bina, yangında kullanılamaz hale geldi.

