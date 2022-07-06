GÜNCELLEME - Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Fatih'te metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Haseki Sultan Mahallesi Haseki Caddesi'ndeki 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Can kabının yaşanmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



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