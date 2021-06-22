GÜNCELLEME - FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturmada 94 zanlı gözaltına alındı

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 40 ilde yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 132 şüphelinin 94'ü yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor.

İzmir merkezli 40 ilde, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 132 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 94'ü yakalandı.



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