GÜNCELLEME - Gaziantep Toptancılar Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te merkez Şehitkamil ilçesindeki bir gıda toptancısının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gaziantep Toptancılar Sitesi'ndeki (GATEM) bir gıda firmasına ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevlerin sitedeki diğer dükkanlara sıçramaması için çaba gösteren ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbar üzerine ekipleri hızlı şekilde olay yerine sevk ettiklerini söyledi.

Yangına 65 personel ve 25 araçla mücadele ettiklerini aktaran Yılmaz, "Ekiplerimizin 2 saatlik çalışması neticesinde yangın söndürüldü. Yangının sitedeki diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Alanda soğutma işlemleri sürüyor." dedi.

