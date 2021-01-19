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GÜNCELLEME - Gaziantep'te çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

19.01.2021 17:48 | Son Güncelleme:
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

İstiklal Mahallesi Murat Sokak'ta bulunan bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Nizip Belediyesi itfaiye ekipleri, kapısını kırarak girdikleri evde Suriyeli aileye mensup 1,5 yaşındaki Ahmed Alalu ve 4 yaşındaki ağabeyi Abdurrahman Alalu'ya yarı baygın halde ulaştı.

Ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Bu arada, yangın sırasında babanın işte olduğu, annenin de üst kattaki komşusuna gittiği öğrenildi.

Olay yerinde incelemede bulunan Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, acılı Alalu ailesine başsağlığı diledi.

Kaymakam Şahin, gazetecilere, Suriyeli ailenin iki çocuğunun yangında can verdiğini hatırlatarak, üzüntüsünü dile getirdi.

Yangının ilk belirlemelere göre sobadan çıktığını ifade eden Şahin, yangına kısa sürede müdahale edildiğini, sağlık personelinin çocukları kurtarmak için çaba gösterdiğini ancak başarılı olunamadığını kaydetti.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı da itfaiye ekiplerinin ihbardan 2 dakika sonra olay yerine ulaştığını aktardı.

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