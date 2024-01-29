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Gaziantep'te eşi ve 2 kayınbiraderini öldüren kişi intihar etti

AA AA
29.01.2024 11:53 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde, eşi ve 2 kayınbiraderini öldüren, kızı ve baldızını yaralayan zanlı intihar etti.

Gaziantep'te eşi ve 2 kayınbiraderini öldüren kişi intihar etti

Tır şoförü Halil Çağlar (47), bir süre önce evi terk ederek ailesinin yanına taşınan eşi Yüksel Çağlar ile görüşmek üzere Belkıs Mahallesi Kısa Sokak'ta eve gitti.

Burada tartışma çıkması üzerine Halil Çağlar, tabancayla eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Mehmet ve Ahmet Oymak'ı öldürdü.

Halil Çağlar, kızı Nimet ile baldızı Adile Oymak'ı da yaraladı. Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden 27 APP 441 plakalı otomobiliyle kaçan zanlı, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aynı silahla aracında intihar etti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep Nizip silah

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