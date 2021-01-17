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GÜNCELLEME - Gaziantep'te metruk bina çöktü, anne ve 3 çocuğu enkazdan yaralı kurtarıldı

17.01.2021 19:26 | Son Güncelleme:
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Enkazda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 2 katlı metruk bina çöktü, anne ve 3 çocuğu enkazdan yaralı kurtarıldı.

Savcılı Mahallesi Şimşek Sokak'ta 2 katlı metruk bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, enkaz altında kalarak yaralanan 3 kişiyi kurtardı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, enkaz altında 1 kişinin daha olduğunu değerlendiren ekipler, çalışmalar sırasında 1 kişiyi daha kurtardı.

Enkazdan kurtarılanların anne Fatma Rahman ile çocukları Ömer Halebi (25), Ahmet Cesim (22) ve Muhammed Cesim (20) olduğu öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma Rahman'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Enkazda arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemini sürdürüyor.

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