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  4. GÜNCELLEME - Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.06.2020 16:12 | Son Güncelleme

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’te çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Nakliyatçılar Sitesi Gaziantep Ticaret Borsası binası yakınında akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde yaralılardan Mustafa K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Dört yaralı ise kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Mustafa K’nin cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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