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GÜNCELLEME - Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

20.10.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ZANLILARIN YAKALANMASI EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Fırat Mahallesi'nde 17 Ekim'de kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahla ateş açması sonucu yaralanan Osman Polat (37), Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polat'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 1'i kadın 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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