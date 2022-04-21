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  4. GÜNCELLEME - Gaziosmanpaşa'da bir binanın yanında patlama meydana geldi

GÜNCELLEME - Gaziosmanpaşa'da bir binanın yanında patlama meydana geldi

21.04.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada binanın camları kırıldı - Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen patlamanın, ilk incelemelere göre basınç etkili ses bombasından kaynaklandığı öğrenildi PATLAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDEKİ DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir binanın yanında patlama meydana geldi.

Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde ilk iki katında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bulunan 5 katlı binanın yanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, binanın camları kırıldı.

Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan ilk incelemelere göre, patlamanın basınç etkili ses bombasından kaynaklandığı öğrenildi.

Konuyla ilgili uzman ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, patlama anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, saat 05.40'da çarşaflı olduğu görülen bir kişinin binanın yanına gelişi, kısa süre sonra bölgeden ayrılmasının ardından patlamanın meydana gelişi görülüyor.

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patlama Gaziosmanpaşa

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