GÜNCELLEME - Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi binasının çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

GİRESUN (AA) - Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi binasının çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Keşap ilçesindeki fakülte binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Binadaki personel tahliye edilirken rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Giresun, Keşap, Espiye ve Bulancak belediyeleri itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yangın sırasında okulda öğrenci bulunmamasının avantaj olduğunu belirten Can, "Şu an kesin bir şey söylemek çok zor ancak bize söylenen, bacadan çıktığı yolunda bir haber var." dedi.
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