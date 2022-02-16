YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. GÜNCELLEME - Giresun'da 16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

GÜNCELLEME - Giresun'da 16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

16.02.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VALİNİN PAYLAŞIMI EKLENDİ

GİRESUN (AA) - Giresun'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'ndeki bir evde Hüseyin Can G. (21), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kız arkadaşı Sıla Şentürk'ü (16) bıçakladı.

Komşuların ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, Şentürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Özel harekat polisleri, evin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Şüpheli Hüseyin Can G, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanarak Giresun Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Sıla Şentürk ile Ankara'da ikamet eden Hüseyin Can G'nin internette tanıştıkları, dün Ankara'dan kente gelen zanlının geceyi bir otelde geçirdiği belirlendi.

Öte yandan Giresun Valisi Enver Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bir cani tarafından hayattan koparılan Sıla Şentürk kızımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Cinayet zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Evladımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, kurum açısından 2021 yılını değerlendirdi:FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, kurum açısından 2021 yılını değerlendirdi:
Kahramanmaraş'ta kazaya karışan otomobillerin çarptığı yaya öldüKahramanmaraş'ta kazaya karışan otomobillerin çarptığı yaya öldü
Ordu'da otomobil ile kamyon çarpıştı 2 kişi öldüOrdu'da otomobil ile kamyon çarpıştı 2 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
cinayet Giresun

Giresun Namaz Vakitleri 16 Şubat Çarşamba

İmsak
05:48
Sabah
07:13
Öğle
12:46
İkindi
15:39
Akşam
18:08
Yatsı
19:28
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölümcül tehlike! Sakın eve sokmayın

Ölümcül tehlike! Sakın eve sokmayın

Protesto etmek için çırılçıplak soyundu! Polisler beyaz örtü...

Protesto etmek için çırılçıplak soyundu! Polisler beyaz örtü...

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Cinsel ilişki sonrası hastanelik oldu! “Sekse alerjim varmış”

Cinsel ilişki sonrası hastanelik oldu! “Sekse alerjim varmış”

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.