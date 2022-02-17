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GÜNCELLEME - Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandı

17.02.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TUTUKLAMA GEREKÇESİ EKLENDİ

GİRESUN (AA) - Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren şüpheli tutuklandı.

Ankara'dan gelerek Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki evinde dün bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek (21), savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gökçek, çıkarıldığı Giresun Sulh Ceza Hakimliğince "çocuğa ya da beden ve ruh bakımından kendisini korumayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılan zanlı, Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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