Giresun'da kuyumcu silahlı iki kişi tarafından soyuldu

İlçe merkezindeki kuyumcuda, biri maskeli ve tüfekli olmak üzere iki kişi soygun gerçekleştirdi.

Zanlılar, altınların olduğu çantalarla bindikleri taksiyle olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı taksiyi Şemsettin Mahallesi'nde buldu.

Olay öncesi gasbedildiği iddia edilen taksinin şoförünün yaralı olduğunun fark edilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan şüphelilerin olay yerinden kaçış anları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerde, soyguncuların kaçarak taksiye bindikleri, bir kişinin de peşlerinden koşarak çantayı almaya çalıştığı sırada düştüğü anlar yer alıyor.

Giresun Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin taksiyi bıraktıkları bölgede dron desteğiyle arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Eşkali belirlenen zanlıların yakalanması için il genelinde de güvenlik güçlerince çalışma yürütülüyor.

Giresun Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı ilçeye gelerek iş yerinde incelemede bulundu.

"İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA ONLARI YAKALAYACAĞIZ"

Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, AA muhabirine, saat 11.19 civarında 2 kişi tarafından taksinin gasbedilip merkezdeki bir kuyumcuda soygun gerçekleştirildiğini söyledi.

Zanlıların daha sonra taksiyi bırakıp kaçtığını aktaran Koç, "Şu an itibarıyla tüm polis ve jandarma ekiplerimiz Valimizin talimatıyla arama ve tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Herhangi bir can kaybı yok, çaldıkları bir miktar altınla kaçıyor gaspçılar. İnşallah en kısa zamanda onları yakalayacağız." dedi.

Koç, taksi şoförünün durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.

İŞ YERİ ÇALIŞANI OLAY ANINI ANLATTI

Kuyumcuda çalışan Abdullah Bay, gazetecilere, 2 soyguncunun silahla iş yerine geldiğini ifade etti.

Soygunculardan birinin tüfeği kendisine doğrulttuğunu anlatan Bay, "Ben silaha yönelince bir el ateş etti. Ben vitrinden uzaklaştım. Sonra vitrine gelip bilezikleri çaldılar. 4-5 kilogram değerinde. Sözlü bir diyalog olmadı. 'Yere yat.' dedi. Arkadaşına da 'Çabuk topla. Geç kaldık.' dedi." şeklinde konuştu.





