GÜNCELLEME - Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangında 1 sığınmacı hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangında 1 sığınmacı hayatını kaybetti.

Merkezin sığınmacıların bulunduğu 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına merdivenli araçlarla müdahale eden itfaiye ekipleri, katta bulunan sığınmacıları tahliye etti.

Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangında ekipler Suriye uyruklu 21 yaşındaki Ahmed Maslem'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmir Valiliği yaptığı açıklamada, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde ilk belirlemelere göre elektriklerin kısa devre yaptırılması sonucu çıkan yangında hakkında İl Emniyet Müdürlüğünce 31 Mayıs'ta uyuşturucu madde bulundurma ve resmi belge düzenlenmesinde yalan beyan suçlarından işlem yapılan Suriye uyruklu kişinin vefat ettiği belirtildi.

Yabancının odadan çıkma imkanının olmasına rağmen, çıkmadığı ve madde bağımlısı olması nedeni ile olayın intihar olabileceği değerlendirildiği belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yangına ilk müdahale güvenlik görevlileri tarafından yapılmış ve itfaiyeye haber verilmiştir. İtfaiye geldikten sonra yangın kontrol altına alınmış, katta bulunan diğer yabancılar güvenlik ve jandarma personelinin koordinesiyle güvenli bölgeye tahliye edilmiştir. Olaya müdahale eden iki güvenlik görevlisi dumandan etkilenmeleri sebebiyle hastaneye kaldırılmıştır. Güvenlik görevlilerinin sağlık durumu iyi olup hastanede tedavileri devam etmektedir. Olayla ilgili savcılık tahkikatı sürdürülmektedir."

