GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Soğukoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve çok sayıda arazöz ile orman işçisi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın bölgesine yakın yerde ikamet eden vatandaşlardan Mustafa Bayram, AA muhabirine, yangının neden çıktığını bilmediklerini ancak piknik alanının yakınında başladığını söyledi.

