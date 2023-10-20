Hatay'da kayıp olarak aranan kadının öldürüldüğü belirlendi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, N.Ş'nin (68) 15 Ekim'de kaybolmasına ilişkin çalışmalar kapsamında kadının yeğeni Ç.Ü. ve eşi H.Ü. gözaltına alındı.

Zanlılardan H.Ü, N.Ş'yi başına briketle vurarak öldürdüğünü, ardından da cesedi çuvala sararak Yalak mevkisindeki akarsu yatağına attığını itiraf etti.

Bunun üzerine polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede N.Ş'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Ç.Ü. ve H.Ü'nün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.Ü, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

