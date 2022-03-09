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GÜNCELLEME - Hatay'da kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ döken sanığa yakalama kararı

09.03.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ döken ve tutuklu bulunduğu cezavinden tahliye edilen sanık hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

İskenderun 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, geçen yıl 15 Aralık'ta eski kız arkadaşı G.Ç.T'yi (37) yüzüne kızgın yağ dökerek yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık Mustafa Resul E. (34) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada sanığın savunması alındı, avukatlar dinlendi.

Hakim, sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, İskenderun 4. Asliye Ceza Mahkemesinin kararına itiraz etti.

Başsavcılık, 1. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı başvurunun ardından sanık Mustafa Resul E. hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Mustafa Resul E, 15 Aralık 2021'de evine gittiği yalnız yaşayan eski nişanlısı G.Ç.T'nin yüzüne kızgın yağ döktüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

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