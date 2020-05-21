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GÜNCELLEME - Hatay'da kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı

HATAY HABERLERİ  | 21.05.2020 20:54 | Son Güncelleme

Şüphelinin aracında 34 kilo 250 gram esrar ele geçirildi ADLİ SÜREÇ VE UYUŞUTURUCU BULUNMASI EKLENDİ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobille kaçmaya çalışan ve kaza yapınca yakalanan şüphelinin aracında 34 kilo 250 gram esrar bulundu.

Reyhanlı ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, Mahmut Ekmen Caddesi'nde "Dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kaza yapınca yakalanan M.Ş'yi gözaltına aldı.

Kovalamaca sonucu bir polis memuru iki araç arasında kalarak, hafif yaralandı.

Bu arada, araçta narkotik köpeği "Akrep" ile yapılan arama sonucu 171 paket halinde toplam 34 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli M.Ş. işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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