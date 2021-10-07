YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. GÜNCELLEME - Hırsızlık için Ankara'dan Bolu'ya gelen zanlılar 10 saatlik takiple yakalandı

GÜNCELLEME - Hırsızlık için Ankara'dan Bolu'ya gelen zanlılar 10 saatlik takiple yakalandı

07.10.2021 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Ankara'dan Bolu'ya hırsızlık yapmak için geldiği iddiasıyla polis ekiplerinin 10 saatlik takibi sonucu yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Salıbeyler ve Kılıçarslan mahallelerinde 2 inşaattan malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, 2 kapalı kasa minibüsün hırsızlıkta kullanıldığını belirleyerek, plakalarını tespit etti.

Minibüslerin kente giriş yaptığını belirleyen ekipler, şüphelileri takibe aldı.

Polisin yaklaşık 10 saatlik takibi sonucu 3 zanlı, D-100 kara yolu Paşaköy mevkisinde yakalandı.

Bolu'da 2 inşaattan yaklaşık 50 bin lira değerinde kalıp malzemesi ile çeşitli inşaat araçları çaldığı belirlenen şüphelilerin, bunları Ankara'da sattığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.S. ve Ö.Ş, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, K.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık için Ankara'dan Bolu'ya gelen zanlılar 10 saatlik takiple yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2021 Nobel Edebiyat Ödülü Abdulrazak Gurnah'a verildi2021 Nobel Edebiyat Ödülü Abdulrazak Gurnah'a verildi
PARTNER40 yıllık hata çay keyiflerini bile zehir etti! Ağaç yerine duvara bakıyorlar40 yıllık hata çay keyiflerini bile zehir etti! Ağaç yerine duvara bakıyorlar
Bolu'da kamp yapan milli cimnastikçiler, itfaiyecileri ziyaret ettiBolu'da kamp yapan milli cimnastikçiler, itfaiyecileri ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
Ankara Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 7 Ekim Perşembe

İmsak
05:25
Sabah
06:49
Öğle
12:47
İkindi
15:59
Akşam
18:34
Yatsı
19:53

Bolu Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Perşembe

Çağla Eczanesi
Merkez
Kurukahveci Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Emir Eczanesi
Mengen
Onur Eczanesi
Mudurnu
Ebrar Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Adana Demirspor, ''Demir Token'' satışına başlıyor

Adana Demirspor, ''Demir Token'' satışına başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı

Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı

Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP'nin Abant kampını değerlendirdi:

Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP'nin Abant kampını değerlendirdi:

Şehit bekçi Fırat Doğan, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit bekçi Fırat Doğan, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.