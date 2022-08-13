GÜNCELLEME - İçişleri Bakanı Soylu, Mersin'de 310 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı

MERSİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'in Akdeniz ilçesinde takip sonucu bir tırda yapılan aramada 310 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından "Uyuşturucuyla mücadelemiz, hız kesmiyor" ifadesiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Mersin Akdeniz ilçesinde takip sonucu bir tırda yapılan aramada yasa dışı yollarla ülkemize giren ve yurt dışına gönderilmek istenen, 310 kilogram (2 milyon adet) captagon hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltında. Mersin Emniyetimize tebrikler."

Bakan Soylu, ele geçirilen uyuşturucu haplara ilişkin fotoğraf da paylaştı.

- Mersin Emniyet Müdürlüğünden açıklama

İl Emniyet Müdürlüğünden "Gökbey" adı verilen operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'den yasal olmayan yollarla ülkemize sokularak yurt dışına gönderileceği tespit edilen, sürücülüğünü Ö.K'nin yaptığı tır, operasyonla durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Black', tırın yakıt deposunun içine yapılan ayrı bir bölmede torbalar halinde yerleştirilmiş uyuşturucunun yerini tespit etti. Uyuşturucu, saklandığı yerden deponun alt kısmı sökülerek çıkartıldı ve yapılan aramada 310 kilogram (2 milyon adet) captagon hap ele geçirildi."

Açıklamada, şüpheli Ö.K'nin yanı sıra onunla bağlantılı zanlılar B.K, M.A.A.K. ve N.H'nin de gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan, karadan ve havadan takibe aldıkları tıra düzenledikleri operasyon kameraya yansıdı. Aracın durdurulması, sürücünün yakalanması ve tırda uyuşturucu hapların bulunması görüntülendi.

