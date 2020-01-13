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GÜNCELLEME - İşlediği cinayetin ardından intihar eden kişi, iki kardeşi de öldürmüş

DENİZLİ HABERLERİ  | 13.01.2020 19:06 | Son Güncelleme

İki kardeşin cenazeleri, zanlıya ait iş yerinde sabah çalışanlar tarafından bulundu İKİ KİŞİNİN CENAZESİNİN TOPRAĞA VERİLMESİ EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün borçlusunu evinin bahçesinde tabancayla öldürüp intihar eden zanlının, cinayetten önce de iki kardeşi çağırdığı iş yerinde öldürdüğü ortaya çıktı, kardeşlerin cenazeleri sabah çalışanlar tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Hüseyin Arslan'ın (54) Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'ndeki konfeksiyon atölyesine giden çalışanlar, iş yeri sahibinin odasında iki kişiyi silahla öldürülmüş halde buldu.

Cesetlerin Veli ve Mustafa Akpınar isimli kardeşlere ait olduğu belirlendi.

Savcılığın incelemesinin ardından iki kardeşin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, dünkü cinayetin ardından intihar eden Hüseyin Arslan'ın kardeşi H. Arslan'ı gözaltına aldı.

Hüseyin Arslan'ın, iş yerine çağırdığı iki kardeşle alacak meselesinden tartıştığı, Veli ve Mustafa Akpınar'ı öldürdüğünün tespit edildiği öğrenildi. Zanlının cinayetten sonra borçlusu Ramazan Küçük'ü (53) de evinin bahçesinde öldürüp intihar ettiği belirtildi.

- Cinayete kurban giden Küçük ile zanlı toprağa verildi

Dün akşam 3 kişiyi öldürdükten sonra tabancayla intihar eden Hüseyin Arslan ile Küçükdere Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde tabancayla öldürülen Ramazan Küçük'ün cenazeleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemlemlerinin ardından aile yakınlarına teslim edildi.

Küçük'ün cenazesi mahalle camisinde kılınan namazın ardından mezarlıkta toprağa verildi.

Küçük'ün eniştesi Nuri Kahraman gazetecilere yaptığı açıklamada, acı bir olay yaşadıklarını anlatarak, "Ramazan, akşam üstü 19.30 sıralarında eve geliyor. Arkasından da katil gelip tartışmışlar. Tabancayla öldürmüş. Çok üzüntülüyüz. İki çocuğu babasız kaldı. Galiba alacak verecek meselesi varmış. Bizde anlayamadık. Acımız sonsuz, bu devirde insan canına kıymak çok acı verici bir şey." dedi.

Cinayeti işleyen kişinin cenazesi ise Merkezefendi ilçesi Hilal Camisi'nde kılınan namazın ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Pamukkale ilçesine bağlı Küçükdere Mahallesi'nde dün akşam Hüseyin Arslan, Ramazan Küçük'ü evinin bahçesinde tabancayla öldürmüş, olay yerine 3 kilometre mesafede aynı silahla intihar etmişti.

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