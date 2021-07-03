GÜNCELLEME - Isparta'da motosikletin yayaya çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Isparta'da, motosikletin yayaya çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

Vatan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, Alper Fındos yönetimindeki 07 APT 239 plakalı motosiklet, bulvarda motorlu taşıt sürücüleri sınav sorumlusu olarak görev yapıp yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ekmekçi'ye çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Fındos ile Ekmekçi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahale ettiği yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Alper Fındos, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Ekmekçi'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

- Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, yolun karşısına geçmek isteyen Ekmekçi'nin, üzerine hızla gelen motosikletten kaçmaya çalıştığı görülüyor.

