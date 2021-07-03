YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. GÜNCELLEME - Isparta'da motosikletin yayaya çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Isparta'da motosikletin yayaya çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

03.07.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜVENLİK KAMERASINCA KAZA ANININ KAYDEDİLDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Isparta'da, motosikletin yayaya çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

Vatan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, Alper Fındos yönetimindeki 07 APT 239 plakalı motosiklet, bulvarda motorlu taşıt sürücüleri sınav sorumlusu olarak görev yapıp yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ekmekçi'ye çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Fındos ile Ekmekçi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahale ettiği yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Alper Fındos, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Ekmekçi'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

- Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, yolun karşısına geçmek isteyen Ekmekçi'nin, üzerine hızla gelen motosikletten kaçmaya çalıştığı görülüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Japonya'da facia! Önüne gelen her şeyi yuttuJaponya'da facia! Önüne gelen her şeyi yuttu
Ceset torbasına koydular! Yanına yaklaştığında fark ettiCeset torbasına koydular! Yanına yaklaştığında fark etti
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Isparta'da partisinin ilçe kongresine katıldı:DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Isparta'da partisinin ilçe kongresine katıldı:
Anahtar Kelimeler:
Isparta

Isparta Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:47
Sabah
05:34
Öğle
13:07
İkindi
17:00
Akşam
20:31
Yatsı
22:09

Isparta Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cumartesi

Akkent Eczanesi
Merkez
Berk Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
Eğirdir Eczanesi
Egirdir
Yeni Eczaneeczanesi
Gelendost
Keçiborlu Eczanesi
Keciborlu
Gonca Eczanesi
Senirkent
Tümünü Göster
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bursa kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti

Bursa kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gaziantep'te 34 yıllık esnaf, davullu zurnalı kutlamayla emekliye ayrıldı

Gaziantep'te 34 yıllık esnaf, davullu zurnalı kutlamayla emekliye ayrıldı

Diyanet İşleri Başkanlığından 15 Temmuz genelgesi

Diyanet İşleri Başkanlığından 15 Temmuz genelgesi

Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü ile oğlu öldü

Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü ile oğlu öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.