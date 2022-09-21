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GÜNCELLEME- İstanbul Adliyesi önündeki izinsiz gösteriye polis müdahalesi

21.09.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzinsiz gösteri yapmak isteyen gruptan gözaltına alınan 16 kişi serbest bırakıldı GÖZALTINA ALINANLARIN SERBEST BIRAKILMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - "Cumartesi Anneleri"nin 25 Mayıs 2018'de İstiklal Caddesi'ndeki izinsiz gösterisine ilişkin açılan davaya katılmak için geldikleri İstanbul Adliyesi önünde gözaltına alınan 16 kişi serbest bırakıldı.

"Cumartesi Anneleri"nin 700. hafta etkinliği için 25 Mayıs 2018'de İstiklal Caddesi'ndeki izinsiz gösterisine ilişkin 46 sanığın yargılandığı dava öncesi basın açıklaması yapmak isteyen bir grup, İstanbul Adliyesi önünde toplandı.

TİP milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık ile avukatların da içinde yer aldığı gruba, adliye önündeki meydanda basın açıklaması ve gösteri yapılmasının Kağıthane Kaymakamlığınca yasaklandığı duyurusu yapıldı.

Buna rağmen dağılmayan gruba müdahale eden polis, 16 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 16 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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