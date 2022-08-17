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  4. GÜNCELLEME - İstanbul Boğazı çıkışında arızalanan kargo gemisi emniyetle demirletildi

GÜNCELLEME - İstanbul Boğazı çıkışında arızalanan kargo gemisi emniyetle demirletildi

17.08.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GEMİNİN DEMİRLETİLDİĞİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Ambarlı'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nın Karadeniz çıkışında makine arızası yapan "SUN UNICORN" isimli kargo gemisi, emniyetle Türkeli Demir Sahası'nda demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, makine arızası yapan 99 metre boyundaki kargo gemisi için KURTARMA-7 römorkörünün ivedilikle olay yerine sevk edildiği belirtildi.

''SUN UNICORN'' gemisinin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde emniyete alınarak, Türkeli Demir Sahası'nda demirletildiği kaydedildi.

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