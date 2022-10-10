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GÜNCELLEME - İstanbul Boğazı'nın güneyinde arızalanan yük gemisi kurtarıldı

10.10.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜNCELLEME - İstanbul Boğazı'nın güneyinde arızalanan yük gemisi kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı güney yaklaşımında makine arızası yapan Valerio isimli dökme yük gemisi kurtarılarak, Küçükçekmece Demir Sahası'na demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamada, "Makine arızası yapan Valerio isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız ve Kurtarma-9 römorkörümüz refakatinde Küçükçekmece Demir Sahası'na emniyetle demirletildi." bilgisine yer verildi.

İskenderun'dan İstanbul'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı güney yaklaşımında makine arızası yapan 165 metre boyundaki Valerio isimli dökme yük gemisi için KEGM'ye bağlı Kılavuz Kaptan ve Kurtarma-9 römorkörleri gemiye yönlendirilmiş ve kurtarılma çalışması başlatılmıştı.

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Küçükçekmece Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yük gemisi

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