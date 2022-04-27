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  4. GÜNCELLEME - İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

GÜNCELLEME - İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

27.04.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltında alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "güven alımı" olarak belirtilen gizli soruşturmacıların yardımıyla belirlenen 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul'un Fatih, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Bağcılar ilçeleri ile Ağrı'nın Doğubayazıt ve Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı.

Adreslerde detaylı arama yapılırken, operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

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