GÜNCELLEME - İstanbul'da baltayla okula gelen veli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, çocuğunun bıçakla tehdit edildiğini öne sürerek baltayla okula gelen veli, hakkında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Yüksel Kaya Mesleki Eğitim Merkezine baltayla gelen E.Y. (43), çocuğuna bıçak çekildiğini iddia ederek, sınıfları gezdi. Çocuğunun kavga ettiği öğrencileri bulamayan veli, "Benim oğluma bıçak çeken kim?" diye bağırdıktan sonra okuldan ayrıldı.

İhbar üzerine mesleki eğitim merkezine gelen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi Poligon Caddesi'nde gözaltına aldı. E.Y'nin okula götürdüğü balta da ele geçirildi.

E.Y'nin "mala zarar verme, tehdit, hakaret ve kasten yaralama" suçlarından adli kaydı olduğu tespit edildi.

Hakkında "silah bulundurma" suçundan adli işlem yapılan E.Y, işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

