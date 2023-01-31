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İstanbul'da organize suç örgütü operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

31.01.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu ve Beşiktaş'ta farklı tarihlerde genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs, yağma ve tehdit suçlarına karıştığı belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün elebaşı Rahman K'nin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 10'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul operasyon

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