GÜNCELLEME - İstanbul'da tartıştığı İETT şoförünü darbeden şüpheli serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, tartıştığı İETT otobüsü sürücüsünü araçtan indirerek darbeden silahlı şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeşilpınar Mahallesi'nde hatalı park nedeniyle tartıştığı İETT şoförü Hüsnü A'nın önünü kesen, silah doğrultup araçtan indirerek darbeden A.İ.E'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis eşliğinde Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılan şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyette 5 suç kaydı bulunan şüphelinin kullandığı silahın ruhsatsız olduğu öğrenildi. Zanlının, aracını park ettiğinde otobüstekilerin tepki göstermesi üzerine sinirlendiğini ve olayın bu nedenle gerçekleştiğini öne sürdüğü belirtildi.

- Olay

Yeşilpınar Mahallesi'nde 12 Ocak'ta 99Y hattındaki İETT otobüsünün şoförü ile bir otomobil sürücüsü hatalı park nedeniyle tartışmıştı.

Yolu kapattığı için İETT otobüsünün yoldan geçememesi ve korna çalması üzerine şüpheli, silah çekip şoföre küfretmişti.

Ardından otobüsten indirdiği şoförü darbeden zanlı, havaya 2 el ateş açarak aracıyla kaçmıştı. Polis ekiplerince olay yerindeki incelemede 2 boş kovan bulunmuş, A.İ.E Silivri'de yakalanmıştı.

