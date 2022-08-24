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GÜNCELLEME - İstanbul'da UKOME kararıyla servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapıldı

24.08.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında ayrıca Galataport-Beyazıt/Sultanahmet arası özel raylı sistem sefer hattı düzenlenmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi DİĞER GÜNDEM MADDELERİNİN SONUCU EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) yapılan toplantıda servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.

İBB UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam yapılması teklifine karşın esnaf temsilcileri artan maliyetler sebebiyle yüzde 30 zam yapılmasını talep etti.

Talepler kabul edilmeyerek, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.

Karar kapsamında, 0-1 kilometrenin (km) ücreti 554 TL'den 660 TL'ye çıktı, yıllık ücret ise 5 bin 808 TL oldu.

Diğer tarifeler ise şu şekilde ise sıralandı:

"1-3 km aylık 725 TL, yıllık 6 bin 380 TL, 3-5 km aylık 784 TL, yıllık 6 bin 899 TL, 5-7 km aylık 817 TL, yıllık 7 bin 90 TL, 7-9 km aylık 861 TL, yıllık 7 bin 577, 9-11 km aylık 997 TL, yıllık 8 bin 774 TL, 11-13 km aylık 1148 TL, yıllık 10 bin 102 TL, 13-15 km aylık 1206 TL, yıllık 10 bin 613 TL, 15-17 km aylık 1301 TL, yıllık 11 bin 449 TL, 17-19 km aylık 1376 TL, yıllık 12 bin 109 TL, 19-21 km aylık 1465 TL, yıllık 12 bin 892 TL, 21-23 km aylık 1526 TL, yıllık 13 bin 429 TL, 23-25 km aylık 1585 TL, yıllık 13 bin 948 TL."

- Galataport-Beyazıt/Sultanahmet arası özel raylı sistem hattı

Gündem maddelerinin karara bağlandığı toplantıda, Galataport-Beyazıt/Sultanahmet arası özel raylı sistem sefer hattı düzenlenmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile yapılacak anlaşma kapsamında bu hattı kullanan turistlerden ücret alınmayacak.

İBB ile TÜRSAB arasında yapılacak anlaşma kapsamında özel tramvay hattını kullanacak turistlerden para alınmayacak. TÜRSAB kullanım ücretini toplu ödeyecek.

Toplantıda, özel halk otobüslerinin 0-7 yaş olan araç kullanım süresinin uzatılarak, 0-9 olarak kullanılmasına karar verildi.

Öte yandan toplantıda, İBB deniz taksi ücretlerine de oy birliğiyle zam yapıldı. Kararla birlikte 100 TL olan açılış ücreti 210 TL, 75 TL olan 1-4 mil arası taşıma ücreti 160 TL, 60 TL olan 5-8 mil arası taşıma ücreti ise 125 TL oldu.

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