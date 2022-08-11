YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. GÜNCELLEME- İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki terörist tutuklandı

GÜNCELLEME- İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki terörist tutuklandı

11.08.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HAKİMLİK KARARI VE ŞÜPHELİ İLE AVUKATININ İFADESİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Terör örgütü PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen ve sahte kimlikle İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki Mehdi Mıhçı tutuklandı.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Çalışmalar sırasında, İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen "Seydo Botan Gever" kod adlı Mehdi Mıhçı 7 Ağustos'ta Fatih'te yapılan operasyonla yakalandı.

Terör örgütüne 2014'te katıldığı belirlenen teröristin, örgütün sözde özel kuvvetler yapılanmasında bulunduğu, canlı bomba ve sabotaj konularında eğitim aldığı, bomba yapımı konusunda da uzmanlaştığı ortaya çıktı.

Teröristin ayrıca Kandil bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının geçiş bölgelerine mayın döşediği, geçmiş dönemlerde eylem yapması için çok sayıda örgüt mensubunu Türkiye'ye gönderen grup içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Çalışmaların devamında, Mehdi Mıhçı ile irtibatlı olabileceği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için Güngören'de belirlenen iki adrese baskın yapan polis C.A, E.K. ve M.K'yi de gözaltına aldı.

Mıhçı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli savcı tarafından sorgulanan Mıhçı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi 7. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Mıhçı, emniyette susma hakkını kullandığını, savcılıkta verdiği ifadeyi tekrar ettiğini ve serbest bırakılmayı istediğini söyledi.

Şüphelinin avukatı ise müvekkilinin olayı samimi bir şekilde anlattığını ve inkarda bulunmadığını ifade ederek "Ablasının daha önce örgüte katılıp sonra vefat haberini aldıktan sonra duygusal bir çıkış yaşamıştır. Böyle bir katılım söz konusudur. Kendisini, ne zaman gittiğini ve örgütte yapamayacağını anlayıp ayrılmak istediğini açıklamıştır. Orada yapamadı ve geri döndü. Öncelikle İstanbul'da bir yaşam kurmaya çalışmıştır. Müvekkil, kendi suçunun ortaya çıkmasına aracılık etmiştir. Yeni delillerin ortaya çıkmasına öncülük etmiştir." diye konuştu.

Şüpheli avukatı, müvekkilinin patlayıcı maddeye dair eğitim aldığını gösterir bir delil olmadığını savunarak serbest bırakılmasını talep ettiği şüpheli hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Hakimlik kararında, polis raporlarında PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda firar ve arama kaydı bulunan şüpheliyle ilgili kayıtlarda, şüphelinin PKK/KCK terör örgütünce talimat verilmesi halinde eylemsel faaliyet konularında örgüt adına inisiyatif alarak sansasyonel nitelikli eylem yapabileceği değerlendirildi.

Şüphelinin, Fatih'te bulunan bir iş yerinde olduğunun öğrenilmesi üzerine yanına gidildiği ve kimlik ibraz etmesi istenildiği bildirilen kararda, şüphelinin başkasına ait kimlik ibraz ettiği vurgulandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün tutanakları, şüpheli hakkındaki ifadeler ve fotoğraf teşhisli tanık beyanlarını dikkate alan hakimlik, şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki terörist adliyeye sevk edildiİstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki terörist adliyeye sevk edildi
Afrika'da 24 takımdan oluşan yeni bir süper lig kurulacakAfrika'da 24 takımdan oluşan yeni bir süper lig kurulacak
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta oğlu tarafından öldürülen polis memuru, eşi ve çocuklarının cenazeleri defnedildiGÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta oğlu tarafından öldürülen polis memuru, eşi ve çocuklarının cenazeleri defnedildi

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Ağustos Perşembe

İmsak
04:23
Sabah
06:03
Öğle
13:14
İkindi
17:05
Akşam
20:16
Yatsı
21:49

İstanbul Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Arnavutköy Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Botanik Eczanesi
Atasehir
Saygın Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her gece balla karıştırıp tüketin! Etkisi inanılmaz

Her gece balla karıştırıp tüketin! Etkisi inanılmaz

Bugün vereceğiniz karar geleceğinizi etkileyecek

Bugün vereceğiniz karar geleceğinizi etkileyecek

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Bildiğiniz her şeyi unutun! Acıktığınızda yemek yerseniz...

Bildiğiniz her şeyi unutun! Acıktığınızda yemek yerseniz...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.