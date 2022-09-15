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GÜNCELLEME - İzmir Kemalpaşa'daki orman yangını kontrol altına alındı

15.09.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KONTROL ALTINA ALINMA BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - İzmir Kemalpaşa'daki orman yangını kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Vişneli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 helikopter, 2 uçak, 25 arazöz, 8 su tankeri ve 5 dozer sevk edildi.

Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İzmir Kemalpaşa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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yangın İzmir kemalpaşa

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