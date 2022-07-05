GÜNCELLEME - İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir Menderes Belediyesinde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, belediye meclis üyesi E.G, bir otelin müdürü ile bir mimarlık şirketi sahibi gözaltına alındı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının Menderes Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması kapsamında elde edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucu bir otelin imar planına aykırı şekilde yapılmasına karşılık rüşvet alındığı suçlamasıyla Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve meclis üyesi E.G ile bir otelin müdürü ve bir mimarlık şirketinin sahibi hakkında yakalama kararı verildi.

Gözaltına alınan zanlılar İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Menderes Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında dün "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla aralarında temizlik işleri, yazı işleri, fen işleri ve mali işler müdürlerinin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.

