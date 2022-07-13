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GÜNCELLEME - İzmir'de 143 düzensiz göçmen yakalandı

13.07.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknede yakalanan ve göçmen kaçakçısı oldukları iddia edilen 2 şüpheli, tutuklandı ADLİ SÜREÇ VE DETAY EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde 143 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin Koru Koyu'na hareket ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) ile yapılan tarama sonucu düzensiz göçmenlerin yelkenli tekneyle sahilden ayrıldıkları tespit edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi, bölgeye operasyon düzenledi. Ekip, teknedeki 105 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheliler A.Y. ile C.K'yi karaya çıkardı.

Minibüs ve taksiyle bölgeye gelen 17 düzensiz göçmen ile arazide saklanan 21 düzensiz göçmen de İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

- Düzensiz göçmenlere insani yardım

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 143 düzensiz göçmen, Gümüldür Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Burada bebek ve çocukların araçlardan inmesine yardımcı olan jandarma ekipleri, düzensiz göçmenlerin su ve yemek ihtiyacını karşıladı.

Düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Gözaltına alınan ve aynı karakolda işlemi tamamlanan Türk vatandaşı 2 şüpheli ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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