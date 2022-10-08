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GÜNCELLEME - İzmir'de aile hekimini darbettiği öne sürülen 3 zanlı adliyede

08.10.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile hekimi, tedavisinin ardından taburcu oldu ADLİ SÜREÇ VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - İzmir'de aile hekimini darbettiği öne sürülen 3 zanlı adliyede

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştığı aile sağlığı merkezinde yaşanan bir tartışma sonrası beyaz kod veren aile hekimi Ekin Hürel Günay'ı mesai sonrası sopalarla darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 22 Ağustos'ta Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezine gelen hasta ile merkezde çalışan engelli bir doktor arasında tartışma yaşandı.

Aynı merkezde aile hekimi olarak görev yapan Ekin Hürel Günay da tartışmayı sonlandırmak için araya girdi ve beyaz kod verdi.

Günay, dün akşam mesai sonrası kendisini bekleyen 3 saldırganın sopalı saldırısına uğradı.

Yaralanan doktor, ambulansla kaldırıldığı Torbalı'daki hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

- Şüpheliler adliyede

Günay, hastanede ifadesini alan polise, saldırganlar arasında hakkında beyaz kod verdiği kişinin de bulunduğunu bildirmesi üzerine şüpheliler S.A, F.A. ve S.A. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemin ardından Torbalı Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerin ifadelerinde, yolda Günay ile karşılaştıklarını, daha önce yaşadıkları olay nedeniyle aralarında tartışma çıktığını, kavgada kendilerinin de darbedildiğini ileri sürdükleri ve Günay'dan şikayetçi olduklarını söyledikleri öğrenildi.

- "Trafikte, evde, sokakta, kamuda her yerde sakin olalım"

Ekin Hürel Günay, AA muhabirine, hastanede AA muhabirine yaşadıklarını anlattı.

İş yerinden birkaç yüz metre ileride saldırıya uğradığını belirten Günay, "Beyaz kod verdiğim, şikayetçi olduğum hasta ve 2 kişi daha iş yerimden birkaç yüz metre ileride aracımdan inerken beni sopalarla darbetmeye başladı. Şahıslardan birinin o olduğunu gördüm. Kendimden geçmişim. Gözümü açtığımda etrafta vatandaşlar vardı. İlk anda çok şiddetli ağrılarım vardı. Sonra hastaneye kaldırdılar." dedi.

Günay, saldırı sonrası vücudunda çok ağrı duyduğunu, net göremediğini ancak hastanede tedavinin başlamasıyla kendini daha iyi hissettiğini dile getirdi.

Hastanede kendisini ziyaret eden İzmir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Günay, "İnsanlarımızın hepsine sakin olmalarını diliyorum. Trafikte, evde, sokakta, kamuda her yerde sakin olalım. Sağlıkta da doktorlara, hemşirelere karşı saygılı ve sakin olalım." diye konuştu.

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Serkan Şen'in de aralarında olduğu meslektaşları, saldırıya uğrayan Günay'ı hastanede ziyaret etti.

İzmir Tabip Odası danışmanı avukat Mithat Kara da olayın takipçisi olacaklarını bildirdi.

Ekin Gürel Günay, tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.

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Aile hekimi Torbalı Beyaz Kod darp

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