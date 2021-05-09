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  4. GÜNCELLEME - İzmir'de akrabalar arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - İzmir'de akrabalar arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

09.05.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine sevk edilen Cüneyt Elalmış yaşamını yitirdi GELİŞMELER EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde, akraba iki grup arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Çimentepe Mahallesi'nde aralarında anlaşmazlık bulunan akraba iki grup arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında pompalı tüfekle açılan ateş sonucu K.E, A.E. ve C.E, çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayda 2 kişi de darbedildi.

Yaralılardan C.E. ile A.E, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, K.E. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Darp sonucu yaralanan 2 kişinin tedavileri ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı.

Yaralılardan K.E. ile C.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, yaralıların yakınlarının hastanelere gitmesi üzerine polis ekiplerince önlem alındı.

Hayati tehlikesi bulunan yaralılardan Cüneyt Elalmış, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelerin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Elalmış, buradaki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

Ekipler, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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